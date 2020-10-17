В столице открылись курсы по режиссуре и сценографии в Измайловском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Измайловском парке начались бесплатные курсы по режиссуре и сценографии, на которых все желающие смогут познакомиться с основами этих направлений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ВАО.

"Лекции будут посвящены возникновению театра в Древней Греции и дальнейшему развитию этого искусства в контексте эпох, величайшим театральным режиссерам XX века, законам театральной драматургии", – приводятся в сообщении слова организаторов.

На занятиях по сценографии можно будет узнать о профессии художника-постановщика. На лекциях расскажут о развитии театральных декораций с момента их возникновения и до современности, создании эскиза и театрального макета спектакля.

На занятия приглашаются горожане старше 16 лет. Они проходят по выходным в выставочном павильоне "Арт-Парк", который находится по адресу Московский проспект, строение 26.

Ранее стало известно, что 17 бесплатных тематических фотовыставок будут организованы в столичных парках этой осенью.

Некоторые из них открыты уже сейчас. В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома". Выставка посвящена местам в разных регионах России, которые имеют важное значение для истории или культуры. Экспозиция будет работать до 20 октября.

