Более 70 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Ленинградском направлении ОЖД за пять лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Свыше 70 миллионов пассажиров перевезли "Ласточки" на Ленинградском направлении ОЖД с момента запуска в 2015 году.



"Уже 5 лет "Ласточки" ходят по Ленинградскому направлению. С их появлением дорога в Химки, Зеленоград, Клин и даже Тверь стала как никогда быстрой и комфортной. За 5 лет экспрессы перевезли здесь более 70 миллионов пассажиров", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

В честь юбилея департамент транспорта выпустил тематическую "Тройку". Тираж составил 10 тысяч экземпляров. Все желающие смогут купить праздничную карту на центральных станциях внутри Кольцевой линии метро и в пригородных кассах участка Москва – Крюково (Зеленоград).

Первый поезд "Ласточка" с системой машинного зрения, реагирующий на внезапно возникшее препятствие на пути, представили в прошлом августе на испытательном полигоне РЖД в Щербинке. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, движение беспилотных "Ласточек" на МЦК могут запустить в 2021 году.

В ноябре 2019-го стало известно, что во всех "Ласточках" на МЦК установили систему автоведения. Система позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Это упростит работу машиниста и сократит интервал движения поездов.