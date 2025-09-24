Форма поиска по сайту

24 сентября, 08:53

Транспорт

Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира в районе остановки "Сельскохозяйственная улица" в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве предупредили, что маршрут временно изменен. Горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее трамваи перестали курсировать к метро "ВДНХ" и "Останкино" из-за ремонта путей. Транспорт проходит по измененным маршрутам.

В частности, трамвай № 11 начал ездить от остановки "Восточное Измайлово" через "ВДНХ (сев.)" до Сельскохозяйственной улицы. До этой же улицы теперь курсируют трамваи № 17 от остановки "Медведково" и № 25 – от метро "Сокольники".

Маршрутом столичного трамвая № 90 воспользовались более 150 тысяч пассажиров

