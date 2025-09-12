12 сентября, 13:04 (обновлено 12.09.2025 13:35)Транспорт
Трамваи задерживались на Щербаковской улице из-за повреждения сети
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Трамваи № 11, 12 и 32 задерживались на Щербаковской улице возле остановки "Фортунатовская улица" из-за повреждения сети, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Ведомство пояснило, что повреждение сети произошло из-за стороннего транспорта. В результате маршруты были временно скорректированы. Вместо трамваев пассажиры могли воспользоваться автобусами.
Позже движение трамваев было восстановлено.
Ранее на проспекте Академика Сахарова в столице открылась первая в России трамвайная линия без контактной сети. Там запустили в работу маршрут № 90 с трамваями нового поколения на автономном ходу.
Более того, до конца текущего года в Москве введут в эксплуатацию один из маршрутов Московских трамвайных диаметров, длина которого составит 27 километров.
Собянин: новый трамвайный маршрут № 90 связал четыре ж/д вокзала