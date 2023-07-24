Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после третьего перекрытия за сутки. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – отмечали в сообщении.

Там же попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Однако немногим позже появилось заявление о том, что движение транспорта восстановлено.

По данным Минтранса Российской Федерации, интенсивность движения по Крымскому мосту приблизилась к среднему летнему значению.

"За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей", – сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что совместно с другими ведомствами организована проверка автомобилей, которые проезжают по мосту. Кроме того, осуществляется регулировка движения в реверсивном режиме для недопущения появления очередей и скопления транспорта.

В ночь на 17 июля Киев совершил атаку по Крымскому мосту. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными украинскими аппаратами, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

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