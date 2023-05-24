Движение поездов по БКЛ восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов по Большой кольцевой линии возобновили, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным департамента, сейчас движение вводится в график.

До этого поезда пустили от "Нижегородской" до "Савеловской", а от "Кленового Бульвара" до "Нижегородской" они по-прежнему не ходили.

Ранее не было движения поездов от "Кленового Бульвара" до "Савеловской". Пассажиры не могли сесть на поезд на станциях из-за проверки одного из составов.

До этого на Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов. Составы не ходили от "Партизанской" до "Киевской". Причиной стал упавший на пути человек. Позже поезда ввели в график.

