Поезда временно не ходят на участке Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда временно не ходят на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, подвижные составы не ходят на участке от "Кленового бульвара" до "Савеловской". Ранее не было движения поездов до "Электрозаводской". Пассажиры не могут сесть на поезд на станциях из-за проверки одного из составов.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на Большой кольцевой линии. Пожалуйста, пользуйтесь радиальными линиями метро, Кольцевой линией, МЦК, МЦД и наземным транспортом", – призвали в Дептрансе.

До этого на Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов. Составы не ходили от "Партизанской" до "Киевской". Причиной стал упавший на пути человек. Позже поезда ввели в график.

