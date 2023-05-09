Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение электропоездов на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Поезда ранее временно не ходили от "Курской" до "Партизанской" из-за оказавшегося на путях человека. В обратную сторону составы следовали с увеличенными интервалами.

Для удобства пассажиров были запущены 74 компенсационных автобуса. Они следовали по наземному маршруту участка с остановками возле станций метро.

