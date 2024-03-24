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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Причины временного перекрытия движения авто в ночь на 24 марта не сообщаются. Движение по мосту было приостановлено примерно на два часа.

Вечером 23 марта движение на Крымском мосту также временно приостанавливали. Однако спустя пару часов его вновь возобновили.

До этого сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, требующий от администрации Соединенных Штатов ввести санкции против людей, которые обслуживают Крымский мост.