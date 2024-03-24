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24 марта, 06:01

Транспорт

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автомобилей временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Водителей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее движение на мосту уже перекрывали вечером 23 марта. Спустя два часа движение для автотранспорта восстановили.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин сообщал, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост.

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