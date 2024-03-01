РФ ежедневно отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост

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Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Россия ничего не боится и готова ко всем возможным сценариям. Он также призвал власти Германии провести тщательное расследование в связи с появлением записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атак на Крымский мост.

"Только таким образом можно восстановить доверие и уверенность в соблюдении международных норм и принципов", – сказал Булавин.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила об имеющейся у нее аудиозаписи с записанной беседой немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Она указала, что немцы еще обсуждали варианты сокрытия своего участия.

Позже отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сказала, что у СМИ Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок по поводу удара по Крымскому мосту.

Также спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о необходимости направить в бундестаг требование провести расследование после случившегося. Он полагает, что данный инцидент обязывает руководство Германии дать разъяснения по некоторым вопросам.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока