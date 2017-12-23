Новогоднее поздравление Путина можно будет услышать в метро и на МЦК

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Поздравление президента России Владимира Путина будут транслировать в аудиоформате в столичной подземке и на МЦК.

Прямая аудиотрансляция начнется 31 декабря в 23:50, глава государства поздравит всех пассажиров метро и МЦК онлайн, передает "Интерфакс". Аналогичную трансляцию проводили и в прошлом году.

Тематический поезд "Путешествие в Рождество" запустили по Кольцевой линии столичного метро, курсировать он будет до 21 января. Пассажиры смогут узнать, где и когда в Москве появился первый общественный каток и сколько зрителей за последние 50 лет посмотрели в Большом театре балет "Щелкунчик".

Ранее сообщалось, что в московском метро запустят три тематических новогодних поезда. Перед Новым годом подземка будет работать круглые сутки, а в ночь с 6 на 7 января – на час дольше.