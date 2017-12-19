Три тематических поезда пустят в столичном метро к Новому году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В столичном метро к Новому году пустят три тематических поезда. Об этом рассказал начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
Информация о дате их запуска и линиях, на которых составы будут курсировать, пока держится в секрете, сообщает корреспондент портала Москва 24.
В прошлом году новогодний поезд украсили изображениями снегирей и гирляндами. На праздничном поезде совершили более 1 миллиона поездок.
Также Козловский заявил, что в течение двух лет заменят весь подвижной состав на Таганско-Краснопресненской линии метро. Сейчас по ветке курсируют 26 поездов "Москва", к концу года их станет 33.
В ночь с 31 декабря на 1 января Московский метрополитен будет работать без перерыва. В Рождество, с 6 до 7 января, время работы подземки продлят на один час.
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