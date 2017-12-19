Время работы метро продлят на один час с 6 на 7 января

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В ночь с 6 на 7 января столичное метро будет работать на час дольше, сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

При этом он напомнил, что в преддверии Нового года, с 31 декабря на 1 января, подземка будет и вовсе работать круглые сутки, передает корреспондент портала Москва 24.

Столичные власти планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 10 новых станций метро.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с учетом того, что было сделано в предыдущие годы, каждый ближайший год строители будут выдавать не менее 20 километров метро.