Тематический поезд "Путешествие в Рождество" запустили на Кольцевой линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Тематический поезд "Путешествие в Рождество" запустили в столичном метро. Состав будет курсировать по Кольцевой линии до 21 января, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, пассажиры новогоднего поезда смогут узнать, где и когда в Москве появился первый общественный каток и сколько зрителей за последние 50 лет посмотрели в Большом театре балет "Щелкунчик".
Также можно узнать, какие елочные украшения были особенно популярны в разные десятилетия XX века, сколько человек могут одновременно встречать Новый Год на Красной площади и какие ингредиенты входили в оригинальный рецепт салата "Оливье".
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря. Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00.
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