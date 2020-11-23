Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Поезда следуют в обе стороны. При этом они будут ходить с задержками до полного ввода в график.

"В 8:50 локомотивная бригада, выполняя рейс в сторону Москвы, обнаружила на соседнем пути неисправность. Информация была незамедлительно передана в необходимые службы. Временно этот путь на участке закрыли для проведения восстановительных работ. Поезда пропускали по одному пути поочередно в обе стороны. Это позволило не прерывать движение полностью", – заявили в ЦППК.

Ранее движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" было затруднено по техническим причинам. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и призвали их пользоваться станцией метро "Тушинская".

36,1 километра путей модернизировано на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2 с начала года. Половина из них – бесстыковые или так называемые бархатные пути.

Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4. Путевые работы проводились преимущественно ночью.