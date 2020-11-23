Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено

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Движение поездов МЦД-2 и Рижском направлении между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

Специалисты делают все возможное для сокращения опозданий. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и призвали их пользоваться станцией метро "Тушинская".

Ранее сообщалось, что 36,1 километра путей модернизировано на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2 с начала года. Половина из них – бесстыковые или так называемые бархатные пути.

Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4. Путевые работы проводились преимущественно ночью.

Также введены в эксплуатацию два ж/д моста: через Москву-реку между станцией "Фили" и Белорусским вокзалом МЦД-1 и реку Незнайка Киевского направления будущего МЦД-4 на участке Толстопальцево – Крекшино рядом с новой станцией "Санино".

На соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, которая станет частью будущего МЦД-4, сейчас возводятся мост через Москву-реку, автомобильный путепровод через пути Киевского направления МЖД.