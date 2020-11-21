Почти 40 километров путей модернизировали на МЦД с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

36,1 километра путей модернизировано на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2 с начала года. Половина из них – бесстыковые или так называемые бархатные пути, сообщает пресс-служба МЖД.

Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4. Путевые работы проводились преимущественно ночью.

Также введены в эксплуатацию два ж/д моста: через Москву-реку между станциями "Фили" и Белорусским вокзалом МЦД-1 и реку Незнайка Киевского направления будущего МЦД-4 на участке Толстопальцево – Крекшино рядом с новой станцией "Санино".

На соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, которая станет частью будущего МЦД-4 сейчас возводятся мост через Москву-реку, автомобильный путепровод через пути Киевского направления МЖД.

Также строится ж/д эстакада протяженностью более 2 километров. На эстакаде началось строительство станции "Камушки".

Ранее Сергей Собянин поздравил МЦД с годовщиной запуска. Мэр подчеркнул, что диаметры полностью интегрированы в городскую транспортную сеть, связавшую не только столицу и область, но и разные районы внутри города.

Две первые линии МЦД открыли 21 ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.