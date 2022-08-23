Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

17:54

Еще на 5 станциях метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

транспортпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К списку станций столичного метрополитена, где пассажиры могут бесплатно получить питьевую воду из-за жары, добавили еще пять остановок. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Решение об увеличении числа станций было принято по результатам мониторинга температуры воздуха в столице. С 17:00 воду начали раздавать на станциях:

  • "Баррикадная";
  • "Улица 1905 года";
  • "Водный стадион";
  • "Аэропорт";
  • "Сокол".

    • Также раздачу воды организовали на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а также на автостанции "Орехово".

    Ранее главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный рекорд. 23 августа в Москве стало самым жарким днем месяца. Температура достигла отметки в 31,8 градуса.

    С 23 по 25 августа в Москве установлен пятый, самый высокий класс пожароопасности. Сотрудники МЧС порекомендовали горожанам проводить меньше времени на открытом солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

    Кроме того, москвичи, желающие переждать жару в более прохладном месте, могут сделать это в центрах "Московского долголетия" и социального обслуживания. Там работают комнаты прохлады, которые оборудованы кондиционерами, кулерами и предполагают возможность оказания медицинской помощи в случае ухудшения самочувствия из-за погоды.

    "Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 24 августа

    Читайте также

    © 2012 – 2022

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать