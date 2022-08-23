Климатолог объяснил, почему в Москве установилась аномальная жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Климатолог Андрей Киселев объяснил причину аномальной жары в столичном регионе. Об этом сообщает "Радио 1".
По словам эксперта, климат на территории России постепенно меняется, он становится более теплым.
"Каждое отдельное событие, в том числе и так называемые волны тепла, – это штучное явление, которое определяется сиюсекундной ситуацией, то есть изменчивостью самой климатической системы. Но то, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет", – сказал специалист.
Он подчеркнул, что тенденция на потепление сохранится в ближайшие 10–20 лет. Кроме того, Киселев отметил, что все чаще будут идти ливни, а мелких и моросящих дождей будет все меньше.
"Существует так называемый гидрологический цикл, когда вода испаряется с поверхности водоемов. Эта влага поднимается вверх, конденсируется в облако, и, когда достигается определенная масса, это облако разрушается и выпадают осадки. Сейчас этот процесс происходит интенсивнее, ведь чем выше температура, тем больше испарение", – пояснил эксперт.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето. По его словам, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.
Также россиянам рассказали, как будет меняться климат в стране. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елены Акентьевой, температура продолжит подниматься на Земле, несмотря на разные экологические программы. Таким образом, к середине этого века зима может стать теплее на 3–5 градусов. Также температура поднимется в летний период на 1–3 градуса.
В столице ожидается рекордная за 125 лет жара на этой неделе
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