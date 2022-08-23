Синоптик рассказал, когда в Московском регионе станет прохладнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей ожидает небольшое понижение температуры до 26–29 градусов в пятницу, 26 августа, сообщает "Радио 1" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Говорить о похолодании до конца недели язык не поворачивается, но небольшое понижение температуры на 3–4 градуса все же произойдет. И уже начиная с пятницы будет 26–29, по области – до 30 градусов", – отметил он.

По словам синоптика, в настоящее время в регионе преобладает устойчивый антициклон, температура воздуха в ближайшие дни будет достигать 33 градусов. При этом дождей не ожидается.

Вильфанд также отметил учащение так называемых волн тепла, это связано с глобальным потеплением климата.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето. Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков.

До этого в Гидрометцентре пообещали россиянам долгий бархатный сезон в осенний период. Это связано с тем, что в морях и заливах вода очень хорошо прогрелась. Таким образом, водная среда станет в сентябре отдавать в атмосферу накопленное тепло.

