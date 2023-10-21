Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение поездов. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком", – отметили в Дептрансе Москвы.

По данным ведомства, сбой на серой ветке произошел 21 октября из-за человека на пути. От станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южной" движение поездов было остановлено. В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.

Накануне в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что поезда снизили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. Предшествовало этому отсутствие движения поездов по техническим причинам. Позже движение поездов на МЦК было возобновлено в штатном режиме.