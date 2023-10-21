Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – отмечается в сообщении.

О состоянии человека после инцидента в ведомстве не уточняется.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщали о временном увеличении интервалов движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за упавшего на пути человека. Позже стало известно, что упавший на контактный рельс на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена выжил.