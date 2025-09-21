21 сентября, 08:48Транспорт
Движение на ряде улиц столицы закрыто из-за Московского марафона
Фото: Москва 24
Ряд улиц и набережных столицы временно закрыли в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
В связи со спортивным мероприятием, движение закрыто до 17:30 на улицах:
- Лужники;
- Смоленская;
- Крымский Вал;
- Коровий Вал;
- Большая Ордынка;
- Балчуг;
- Яузская;
- Тверская;
- Моховая;
- Охотный Ряд;
- Садовая-Кудринская;
- Большая Садовая;
- Садовая-Триумфальная;
- Садовая-Каретная.
Также изменения в движении коснулись набережных:
- Лужнецкая;
- Новодевичья;
- Саввинская;
- Ростовская;
- Николоямская;
- Костомаровская;
- Полуярославская;
- Серебряническая;
- Москворецкая;
- Котельническая;
- Гончарная;
- Краснохолмская;
- Кремлевская;
- Пречистенская;
- Фрунзенская;
- Берниковская;
- Подгорская;
- Устьинская;
- Раушская.
Кроме того, ограничения движения транспорта действуют на бульварах Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной.
Водители не смогут проехать по мостам:
- Крымский;
- Малый Москворецкий;
- Большой Устьинский;
- Костомаровский;
- Малый Устьинский.
Закрыто движение в переулках Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский; в проездах Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский. Нельзя будет проехать по площадям Смоленская, Новая и Старая, а также тоннелям Октябрьский и Маяковский.
При этом на участках ограничений запрещена парковка. Жителям и гостям Москвы рекомендуют для поездок в центр города использовать метро.
Московский марафон проводится в столице в 12-й раз. Мероприятие собрало около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.
Телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM" также принимают участие в Московском марафоне – ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов пробежит корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.
Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На Пречистенской набережной (на 3-м километре) бегунов поприветствует медный духовой оркестр Brass Band.
Принять участие в марафоне можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, которые указаны на карте болельщика. За ходом соревнования можно наблюдать и в прямом эфире.
