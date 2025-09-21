Движение на ряде улиц столицы закрыто из-за Московского марафона

Фото: Москва 24

Ряд улиц и набережных столицы временно закрыли в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В связи со спортивным мероприятием, движение закрыто до 17:30 на улицах:



Лужники ;

; Смоленская ;

; Крымский Вал ;

; Коровий Вал ;

; Большая Ордынка ;

; Балчуг ;

; Яузская ;

; Тверская ;

; Моховая ;

; Охотный Ряд ;

; Садовая-Кудринская ;

; Большая Садовая ;

; Садовая-Триумфальная ;

; Садовая-Каретная .

Также изменения в движении коснулись набережных:



Лужнецкая ;

; Новодевичья ;

; Саввинская ;

; Ростовская ;

; Николоямская ;

; Костомаровская ;

; Полуярославская ;

; Серебряническая ;

; Москворецкая ;

; Котельническая ;

; Гончарная ;

; Краснохолмская ;

; Кремлевская ;

; Пречистенская ;

; Фрунзенская ;

; Берниковская ;

; Подгорская ;

; Устьинская ;

; Раушская .

Кроме того, ограничения движения транспорта действуют на бульварах Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной.

Водители не смогут проехать по мостам:



Крымский ;

; Малый Москворецкий ;

; Большой Устьинский ;

; Костомаровский ;

; Малый Устьинский .

Закрыто движение в переулках Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский; в проездах Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский. Нельзя будет проехать по площадям Смоленская, Новая и Старая, а также тоннелям Октябрьский и Маяковский.

При этом на участках ограничений запрещена парковка. Жителям и гостям Москвы рекомендуют для поездок в центр города использовать метро.

Московский марафон проводится в столице в 12-й раз. Мероприятие собрало около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.

Телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM" также принимают участие в Московском марафоне – ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов пробежит корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.

Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На Пречистенской набережной (на 3-м километре) бегунов поприветствует медный духовой оркестр Brass Band.

Принять участие в марафоне можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, которые указаны на карте болельщика. За ходом соревнования можно наблюдать и в прямом эфире.