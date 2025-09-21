Форма поиска по сайту

21 сентября, 08:48

Движение на ряде улиц столицы закрыто из-за Московского марафона

Фото: Москва 24

Ряд улиц и набережных столицы временно закрыли в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В связи со спортивным мероприятием, движение закрыто до 17:30 на улицах:

  • Лужники;
  • Смоленская;
  • Крымский Вал;
  • Коровий Вал;
  • Большая Ордынка;
  • Балчуг;
  • Яузская;
  • Тверская;
  • Моховая;
  • Охотный Ряд;
  • Садовая-Кудринская;
  • Большая Садовая;
  • Садовая-Триумфальная;
  • Садовая-Каретная.

Также изменения в движении коснулись набережных:

  • Лужнецкая;
  • Новодевичья;
  • Саввинская;
  • Ростовская;
  • Николоямская;
  • Костомаровская;
  • Полуярославская;
  • Серебряническая;
  • Москворецкая;
  • Котельническая;
  • Гончарная;
  • Краснохолмская;
  • Кремлевская;
  • Пречистенская;
  • Фрунзенская;
  • Берниковская;
  • Подгорская;
  • Устьинская;
  • Раушская.

Кроме того, ограничения движения транспорта действуют на бульварах Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной.

Водители не смогут проехать по мостам:

  • Крымский;
  • Малый Москворецкий;
  • Большой Устьинский;
  • Костомаровский;
  • Малый Устьинский.

Закрыто движение в переулках Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский; в проездах Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский. Нельзя будет проехать по площадям Смоленская, Новая и Старая, а также тоннелям Октябрьский и Маяковский.

При этом на участках ограничений запрещена парковка. Жителям и гостям Москвы рекомендуют для поездок в центр города использовать метро.

Московский марафон проводится в столице в 12-й раз. Мероприятие собрало около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.

Телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM" также принимают участие в Московском марафоне – ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов пробежит корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.

Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На Пречистенской набережной (на 3-м километре) бегунов поприветствует медный духовой оркестр Brass Band.

Принять участие в марафоне можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, которые указаны на карте болельщика. За ходом соревнования можно наблюдать и в прямом эфире.

