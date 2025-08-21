Допперсонал задействовали на вокзалах Москвы из-за задержки южных поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах в Москве выделили дополнительный персонал для помощи пассажирам задержанных поездов южного направления, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Составы прибудут в столицу с отклонением от графика до четырех часов. Специалисты принимают меры для сокращения времени опоздания.

"На вокзалах организовано информирование пассажиров", – добавили в МЖД.

Минувшей ночью, 21 августа, украинский беспилотник повредил объект энергетики в Воронежской области. Это привело к отключению света в нескольких поселках и задержке пассажирских поездов.

Всего из-за ЧП от расписания отклонились 19 составов. Спустя время движение возобновили на участке Россошь – Сохрановка, а поезда, задержанные в районе станций Журавка и Райновская, отправились по своим маршрутам.