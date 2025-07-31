Движение поездов восстановлено в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Фото: ТАСС/Максим Каширин

В Волгоградской области возобновили движение поездов, задержанных из-за БПЛА, сообщает телеграм-канал РЖД.

Обломки беспилотников упали на участке Котельниково – Канальная, сейчас поезда следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов.

В РЖД отметили, что пассажиры, которые следуют с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. Кроме того, в компании используют все возможности, чтобы минимизировать время задержки.

В ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 32 украинских беспилотника над шестью регионами РФ. Над Волгоградской областью было сбито 11 дронов.

Из-за этого было ограничено движение поездов на станции Тингута. В результате атаки никто не пострадал, но в 65 частных домах в Котельниковском районе было нарушено газоснабжение.

