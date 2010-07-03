Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 60 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В воздушной гавани Внуково задержали 12 рейсов и отменили 7. В аэропорту Домодедово перенесли время вылетов 25 самолетов, еще 6 лайнеров не взлетят вовсе.

В Шереметьево сообщили о задержке 13 рейсов.

О причинах изменений не сообщается. По одной из предполагаемых версий, виновником отмен и задержек рейсов мог стать сильный туман в Подмосковье.

Ранее в московских аэропортах изменения в расписании коснулись более 30 самолетов. Причины произошедшего остались неизвестными.