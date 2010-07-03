Массовые отмены и задержки рейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 30 рейсов оказались задержаны и отменены в московских аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в столичном Внуково задержали 9 рейсов и один отменили. В аэропорту Домодедово перенесли время вылета 9 рейсов, еще 5 самолетов отменили вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево заявили о задержке 7 рейсов.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам аварийно севшего самолета A321. Президент также выразил надежду на то, что таких инцидентов будет как можно меньше.