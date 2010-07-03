Экстренно севший в Люксембурге самолет из Москвы готовится к вылету в Париж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет авиакомпании Air France, экстренно севший в Люксембурге, готовится к вылету в Париж, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет из Москвы прошел техническое обслуживание. Пассажиров доставят во французскую столицу на том же борту AF 1145.

Лайнер рейсом Москва – Париж в 12:41 приземлился в Люксембурге. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, после чего воздушное судно сделало вираж и приступило к снижению.

В результате экстренной посадки никто не пострадал.

