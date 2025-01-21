Ограничения на работу аэропорта Казани сняты

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Аэропорт Казани вновь работает в штатном режиме после введенных ограничений. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Прием и выпуск самолетов возобновился в 07:30 по московскому времени.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – уточнил Кореняко.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Казани ранним утром 21 января. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы с 06:35 по московскому времени. Данные меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В аэропорту Казани уже вводились ограничения на прием и отправление рейсов. Это произошло накануне и было связано с атакой дронов, которые летели в сторону промпредприятий города.

