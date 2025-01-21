21 января, 07:30Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ульяновска
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Ульяновска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Информация о каких-либо переносах рейсов на запасные аэродромы в период действий ограничений не приводится.
Вместе с тем ограничения продолжают действовать в казанском аэропорту. По словам Кореняко, данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Накануне в аэропорту Казани также вводились ограничения. Это было связано с атакой вражеских беспилотников, которые попытались нанести удары по промышленным предприятиям города.