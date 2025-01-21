Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:30

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ульяновска

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Ульяновска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Информация о каких-либо переносах рейсов на запасные аэродромы в период действий ограничений не приводится.

Вместе с тем ограничения продолжают действовать в казанском аэропорту. По словам Кореняко, данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне в аэропорту Казани также вводились ограничения. Это было связано с атакой вражеских беспилотников, которые попытались нанести удары по промышленным предприятиям города.

Читайте также


транспортрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика