Аэропорты столичного региона работают штатно на фоне непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский продолжают штатно работать на фоне непогоды и гололеда. Об этом сообщили в авиагаванях, передает РИА Новости.

По данным аэропортов, уходов самолетов на запасные аэродромы нет. В Домодедово проводится противообледенительная обработка воздушных судов, противогололедными реагентами обрабатываются привокзальная площадь и парковки.

"Московский аэропорт Домодедово является всепогодным, работает штатно, без отклонений от расписания", – отметили в авиагавани, добавив, что парк спецтехники укомплектован достаточным количеством деайсеров, а персонал выводится с учетом погодных условий.

В свою очередь, аэропорт Внуково также обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Как рассказали в Жуковском, погодные изменения не отразились на работе наземных служб аэропорта. Рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием. В столичном Шереметьево также отметили, что на фоне гололеда работают штатно.

В Москве в ночь на 20 декабря образовался гололед толщиной 1–3 миллиметра. Как отметил синоптик Михаил Леус, ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололедных явлений. Она связана с теплым атмосферным фронтом.

Кроме того, оранжевый уровень опасности был объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области тем временем объявлен желтый уровень опасности.

Между тем системы жизнеобеспечения столицы работают штатно на фоне перепадов температуры. В настоящее время под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения.