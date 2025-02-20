20 февраля, 11:39Транспорт
Движение транспорта остается перекрытым в районе пожара на юге Москвы
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Движение транспорта в районе серьезного пожара на юге Москвы все еще перекрыто, сообщает РИА Новости.
"Дорога по Проектируемому проезду № 5150 от Варшавского шоссе до Дорожной улицы остается перекрыта", – уточняется в материале.
Здание филиала Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева загорелось вечером 19 февраля. Огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров. Из-за инцидента движение по Проектируемому проезду № 5150 было затруднено, рассказывали в столичном Дептрансе.
Полностью ликвидировать пожар удалось утром 20-го февраля. Пострадавших не было, о причинах возгорания не сообщалось. Кроме того, превышения нормы вредных веществ в воздухе из-за пожара не выявлено.