Движение транспорта остается перекрытым в районе пожара на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение транспорта в районе серьезного пожара на юге Москвы все еще перекрыто, сообщает РИА Новости.

"Дорога по Проектируемому проезду № 5150 от Варшавского шоссе до Дорожной улицы остается перекрыта", – уточняется в материале.

Здание филиала Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева загорелось вечером 19 февраля. Огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров. Из-за инцидента движение по Проектируемому проезду № 5150 было затруднено, рассказывали в столичном Дептрансе.

Полностью ликвидировать пожар удалось утром 20-го февраля. Пострадавших не было, о причинах возгорания не сообщалось. Кроме того, превышения нормы вредных веществ в воздухе из-за пожара не выявлено.

