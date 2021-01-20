Движение на внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на 6-м километре внутренней стороны МКАД полностью восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ранее оно было затруднено на 2,5 километра из-за ДТП. На внутренней стороне МКАД перед съездом с улицы Николая Старостина столкнулись три автомобиля.

Авария с участием двух большегрузов также случилась на МКАД. ДТП произошло на 26-м километре внешней стороны дороги.

В результате случившегося движение в районе аварии было ограничено до одного ряда. Позднее движение удалось восстановить.