Строительство дорог в Москве позволяет снизить нагрузку на ТТК и МКАД – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство хордовых магистралей в столице является обоснованным и позволит существенно сократить скорость передвижения между районами, минуя МКАД. Об этом Агентству "Москва" заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
По словам специалиста, реализуемая столичными властями система хорд и рокад значительно разгружает дороги от Третьего транспортного кольца до МКАД.
"В частности, запуск Северо-Западной и Северо-Восточной хорды сделал так, что проехать по этим районам города стало можно в любое время дня и в любое время года. Это большой плюс", – объяснил Моржаретто.
Специалист подчеркнул, что транспортные потоки за счет выводятся фактически за город, а в целом выполняют функцию связей между районами.
Сейчас в Москве полностью открыт проезд по Северо-Западной хорде. В сумме это 83 километра дорожного полотна. Магистраль сопровождается 32 искусственными сооружениями и 30 пешеходными переходами.
Помимо этой хорды, запущены шесть участков Северо-Восточной хорды и три участка Южной рокады.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2021-2023 годах в столице появятся 25 новых станций метро и примерно 270 километров дорог.
Автоэксперт рассказал, как изменится движение и транспорт столицы в ближайшее время
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