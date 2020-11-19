Строительство дорог в Москве позволяет снизить нагрузку на ТТК и МКАД – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство хордовых магистралей в столице является обоснованным и позволит существенно сократить скорость передвижения между районами, минуя МКАД. Об этом Агентству "Москва" заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, реализуемая столичными властями система хорд и рокад значительно разгружает дороги от Третьего транспортного кольца до МКАД.

"В частности, запуск Северо-Западной и Северо-Восточной хорды сделал так, что проехать по этим районам города стало можно в любое время дня и в любое время года. Это большой плюс", – объяснил Моржаретто.

Специалист подчеркнул, что транспортные потоки за счет выводятся фактически за город, а в целом выполняют функцию связей между районами.

Сейчас в Москве полностью открыт проезд по Северо-Западной хорде. В сумме это 83 километра дорожного полотна. Магистраль сопровождается 32 искусственными сооружениями и 30 пешеходными переходами.

Помимо этой хорды, запущены шесть участков Северо-Восточной хорды и три участка Южной рокады.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2021-2023 годах в столице появятся 25 новых станций метро и примерно 270 километров дорог.

