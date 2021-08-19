"Аэрофлот" еще две недели не будет выполнять рейс Москва – Шанхай из-за COVID-19 на борту

11:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главное управление гражданской авиации Китая с 30 августа на две недели приостанавливает выполнение "Аэрофлотом" рейса SU-208 по маршруту Москва – Шанхай. Решение приняли после выявления шести заболевших коронавирусом пассажиров, летевших этим рейсом 6 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Власти Китая 12 августа также объявили о приостановке этого же рейса "Аэрофлота" после выявления 30 июля пяти инфицированных пассажиров, их тест на COVID-19 показал положительный результат.
Положение главного управления гражданской авиации Китая, регламентирующее международное сообщение, предусматривает ограничение авиасообщения по маршруту на две недели, если на борту было выявлено пять и более заболевших коронавирусом туристов. Если инфицированных более 10 человек, то страна в праве ограничить полеты на четыре недели.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Таиланд на фоне ситуации в Афганистане.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: