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Транспорт

11:16

"Аэрофлот" еще две недели не будет выполнять рейс Москва – Шанхай из-за COVID-19 на борту

транспорт за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главное управление гражданской авиации Китая с 30 августа на две недели приостанавливает выполнение "Аэрофлотом" рейса SU-208 по маршруту Москва – Шанхай. Решение приняли после выявления шести заболевших коронавирусом пассажиров, летевших этим рейсом 6 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти Китая 12 августа также объявили о приостановке этого же рейса "Аэрофлота" после выявления 30 июля пяти инфицированных пассажиров, их тест на COVID-19 показал положительный результат.

Положение главного управления гражданской авиации Китая, регламентирующее международное сообщение, предусматривает ограничение авиасообщения по маршруту на две недели, если на борту было выявлено пять и более заболевших коронавирусом туристов. Если инфицированных более 10 человек, то страна в праве ограничить полеты на четыре недели.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Таиланд на фоне ситуации в Афганистане.

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