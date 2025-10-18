18 октября, 23:02Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщает Росавиация.
Решение об объявлении ограничительных мер обусловлено обеспечением безопасности полетов воздушных судов, уточнили в ведомстве. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения коснулись аэропорта Калуги.
Также временный запрет на выпуск и прием самолетов вводили в в аэропорту Волгограда, однако он был снят через несколько часов.