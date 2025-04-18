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В аэропорту Саратова сняли временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, перестали действовать в 07:50 по московскому времени, уточнил он.

Авиагавань перестала принимать и выпускать воздушные суда утром 18 апреля. При этом свою работу продолжали экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта.

По аналогичной причине схожие ограничения вводились накануне, 17 апреля, в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного. Их сняли в 20:58.

Также временная приостановка деятельности коснулась и авиагавани в Волгограде. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета. Спустя почти два часа ограничения были отменены.