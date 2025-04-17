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Ограничения на полеты сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко отметил, что запрет на прием и выпуск самолетов из авиагаваней был снят в 20:58 по московскому времени. Меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил представитель Росавиации.

Ограничения в работу аэропорта Астрахани были введены в 18:10. С 19:52 аналогичные меры начали действовать в авиагаванях Владикавказа и Грозного.

Кроме того, 17 апреля ограничения коснулись аэропорта в Волгограде. За время действия запрета на запасные аэродромы ушли три самолета с рейсами до Волгограда.