Ограничения на полеты введены в аэропорту Астрахани

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Ограничения на полеты c 18:10 по московскому времени введены в работу аэропорта Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – уточнил он в телеграм-канале.

Ранее ограничительные меры распространялись на аэропорт Волгограда. По словам Кореняко, за время их действия на запасные аэродромы ушли три самолета с рейсами до Волгограда. Спустя почти два часа ограничения были сняты.

До этого аналогичные меры коснулись аэропортов Ярославля и Нижнего Новгорода. Ограничения также отметили через некоторое время.