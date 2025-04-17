Ограничения введены на работу аэропортов Владикавказа и Грозного

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Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его данным, действие ограничительных мер началось в 19:52 по московскому времени.

Кроме того, временный запрет на взлет и посадку воздушных судов до сих пор сохраняется в аэропорту Астрахани. Там ограничения были введены в 18:10.

Также 17 апреля аналогичные меры распространялись на работу авиагавани в Волгограде. Как уточнял Кореняко, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета с рейсами до Волгограда. Спустя почти два часа ограничения были отменены.