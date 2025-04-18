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18 апреля, 06:16

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/granevsergey

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Такой шаг был сделан для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В Росавиации уточнили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 17 апреля, были введены ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного. Они были сняты в 20:58 по московскому времени. Меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

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