Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

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Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Такой шаг был сделан для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В Росавиации уточнили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 17 апреля, были введены ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного. Они были сняты в 20:58 по московскому времени. Меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.