Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проездная карта "Тройка" заработала в наземном транспорте Новосибирска, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"Оплатить проезд можно банковской или транспортной картой, а также картой "Тройка": для этого у водителя есть терминал", – говорится в сообщении.

Региону было передано 450 "Троек": среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года появится еще 3 000 карт с уникальным дизайном.

Соглашение с главой Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе карты "Тройка" было подписано в октябре. Систему начнут тестировать на одном городском маршруте на 15 транспортных средствах.

В департаменте транспорта отметили, что жителям станет удобнее оплачивать проезд, кроме того, у них будет возможность пополнять баланс проездной карты онлайн.

"Мы благодарны региону за сотрудничество и по итогам тестирования примем совместное решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также о запуске системы в метро и железнодорожном транспорте", – заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Также "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Действие транспортной карты расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре. Планируют протестировать оплату проезда "Тройкой" и в Ростовской области.

На сегодняшний день картой "Тройка" можно оплатить проезд в 10 регионах России, а еще более 60 выразили свою заинтересованность в реализации проекта по внедрению карты.