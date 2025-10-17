Движение закрывали на Пушкинской площади и Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение для автомобилистов было недоступно на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной, предупреждала пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения имели временный характер, отметили в транспортном ведомстве, однако не уточнив причин их введения.

"Будьте внимательны", – добавляли в пресс-службе.

К 19:49 ограничения были сняты.

Еще одни перекрытия вступят в силу в предстоящие выходные. В частности, 18, 19 и 25 октября в период с 00:01 до 05:00 водители не смогут воспользоваться съездами на проспект Багратиона с ТТК, МКАД, улицы Кубинки, Рублевского шоссе, Кутузовского проспекта, Проектируемого проспекта № 1033 и Шелепихинской набережной. Корректировки связаны с проведением работ.

С 18-го числа ограничения также введут на некоторых участках Уральской улицы из-за строительства. До 13 декабря автовладельцы не смогут проехать от дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, указанной улицы.