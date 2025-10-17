Проезд по проспекту Багратиона перекроют 18, 19 и 25 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проспект Багратиона будет недоступен для проезда 18, 19 и 25 октября в период с 00:01 до 05:00. Об этом водителей предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В эти же даты автомобилисты не смогут воспользоваться съездами на проспект с Третьего транспортного кольца (ТТК), МКАД, улицы Кубинки, Рублевского шоссе, Кутузовского проспекта, Проектируемого проспекта № 1033 и Шелепихинской набережной. Введение корректировок в ведомстве объяснили проведением работ.

Помимо этого, движение на проспекте Багратиона будет ограничено с 00:01 до 05:00 2, 8, 9, 15, 22, 29 и 30 ноября, а также 6, 7, 13, 14, 20 и 21 декабря. В эти же временные интервалы будет недоступно движение на одной из полос на участке Проектируемого проезда № 1033.



Еще одно ограничение планируется ввести с 18 октября на некоторых участках Уральской улицы. Корректировки будут связаны с проведением строительных работ.

В частности, до 13 декабря автовладельцы не смогут проехать от дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, указанной улицы.

Вместе с тем до 30 октября проезд невозможен по двум полосам на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродной до дома 12, строения 8, по улице Плеханова. Там проводятся инженерные работы.