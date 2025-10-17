Движение транспорта ограничат на участках Восточной улицы с 20 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта будет ограничено на участках улицы Восточная с 20 октября до 14 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Для движения будет перекрыто одна-две полосы. Также на участках ограничения будет временно закрыта парковка.

Ранее Дептранс сообщил об ограничении движения на участке улицы Плеханова с 16 до 30 октября. Это связано с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны две полосы.

В ведомстве уточнили, что на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродная до дома 12, строения 8, по улице Плеханова перекроют две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление и временного запрета парковки.