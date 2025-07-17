Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Смышляев

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – объяснил он.

Ранее аналогичные меры вводились в воздушной гавани Калуги в ночь на четверг, 17 июля. К утру того же дня ограничения были сняты.

Этой же ночью временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Пулково. Все ограничения были полностью отменены лишь к утру 17-го числа.

