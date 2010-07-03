Самолеты Boeing 737 MAX могут переименовать

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Авиастроительный концерн Boeing не исключает возможности изменения названия своих Boeing 737 MAX из-за возможных последствий для репутации, сообщил в интервью Bloomberg представитель руководства Boeing Грег Смит.

"Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления (репутации. – Прим. ред.). Если для этого потребуется сменить бренд, то мы этим займемся. В обратном случае мы будем решать проблемы, начиная с наиболее приоритетных", – сказал Смит.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

После проверки в Boeing объяснили случившееся проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Из-за них в полете возникал слишком острый угол атаки (подъема носа самолета). В компании заявили, что к середине мая полностью обновили этот софт.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.

Отмечается, что для возобновления полетов Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций.