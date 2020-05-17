В столице открыто движение по Северному тоннелю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве восстановили движение транспорта по Северному тоннелю на юго-востоке города. Об этом проинформировали в официальном Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Движение по Северному тоннелю полностью восстановлено — Московский транспорт (@DtRoad) May 16, 2020



"Движение по Северному тоннелю полностью восстановлено", – сообщили в пресс-службе.

Известно, что Северный тоннель соединяет автомобильной дорогой Батайскую и Курскую улицы города.

Ранее движение по Северному тоннелю в Москве было перекрыто. Специалисты сообщали, что причиной стало подтопление дороги.