В столице открыто движение по Северному тоннелю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве восстановили движение транспорта по Северному тоннелю на юго-востоке города. Об этом проинформировали в официальном Twitter-аккаунте "Московского транспорта".
"Движение по Северному тоннелю полностью восстановлено", – сообщили в пресс-службе.
Известно, что Северный тоннель соединяет автомобильной дорогой Батайскую и Курскую улицы города.
Ранее движение по Северному тоннелю в Москве было перекрыто. Специалисты сообщали, что причиной стало подтопление дороги.
Движение по Северному тоннелю на юго-востоке Москвы временно перекрыто