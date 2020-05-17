Движение по Северному тоннелю перекрыли в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о перекрытии движения по Северному тоннелю на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Отмечается, что причиной введенных ограничений стало подтопление дороги.

❗️ Движение по Северному тоннелю временно перекрыто из-за подтопления. Пожалуйста, выбирайте пути объезда — Московский транспорт (@DtRoad) May 16, 2020



"Движение по Северному тоннелю временно перекрыто из-за подтопления", – подтвердили специалисты.

Северный тоннель соединяет автомобильной дорогой Батайскую и Курскую улицы. В пресс-службе "Московского транспорта" из-за перекрытий посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее стало известно об изменении в движении транспорта на северо-западе Москвы. Об этом сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта.